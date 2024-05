Cílem tandemu Moskva–Brusel je připojení Evropy k Rusku, tvrdí Cibulka kandidující za Volte Pravý Blok

Pane Cibulko, my pokládáme identické dotazy všem zástupcům kandidujících uskupení. Začněme hodnocením dvaceti let České republiky v Evropské unii. Jak těch dvacet let hodnotit?

Aby Evropa a její občané mohli svobodně žít, Evropská unie musí zemřít. To je naše krátké hodnocení. To delší spočívá v tom, že Západ je plně infiltrován sovětskými a dnes ruskými tajnými službami, takže na Západě nenajdete politika, který by nefízloval pro satanské impérium zla – Rusko. Vládnou nám tedy satanisté. A my jsme přesvědčeni, že dokud se těchto lidí nezbavíme, tak budoucnost Evropy není prakticky žádná. Protože Evropa… protože jsme dneska ve třetí světové válce 2011 až 2037, kde zahyne třetina lidstva, včetně ruské klimatické války. Protože už mnoho let neprší, normálně neprší v Evropě. A my jsme přesvědčeni, že Evropa udělala všechno pro to, aby v této válce prohrála. Protože zrušila všechny armády, zrušila povinnou vojenskou službu, zrušila výrobu zbraní, střeliva. Vidíme to dnes nejlépe na Ukrajině, kterou státy NATO nemají čím podpořit, kromě keců.

A já jsem přesvědčen, že cílem tandemu Moskva–Brusel je připojení Evropy k Rusku. To je cílem této války. A ještě jenom drobnosti – životní úroveň českých občanů se za dvacet let nepřiblížila životní úrovni nejvyspělejších států. Takže ty sliby, kterými nás obelhali čeští politici, jak rychle doženeme životní úroveň Západu, jsou prostě nesmysl. To byly jenom lži.

Nicméně HDP vzrostlo. Vzrostlo na úroveň téměř devadesáti procent průměru v EU.

Ale platy jsou třikrát nebo čtyřikrát nižší než v Evropě, takže někdo nám lže.

Když se vrátíme zpátky k těmto evropským volbám, co jsou tři hlavní témata voleb podle vás?

My máme čtyři hlavní témata.

Tak mně stačí tři.

No to já musím čtyři, protože to je jeden blok. Zaprvé jsme rozhodnuti prosadit v Evropské unii švýcarský model přímé demokracie, aby si lidé mohli v referendech a občanských iniciativách rozhodovat o všem, co se jich podle jejich názoru sebeméně dotýká. Zadruhé chceme prosadit americký zákon o odvolacích volbách, který funguje už více než sto let ve dvaceti šesti státech Spojených států amerických, který umožňuje občanům velice snadno a rychle odvolat každého politika, anebo úředníka, který ztratí jejich důvěru. To v našem sovětském systému demokracie, to je pseudodemokracie, prostě není možné.

Zatřetí chceme vybudovat švýcarský armádní systém domobrany, kdy všichni Švýcaři prochází krátkou povinnou základní službou a odchází do civilu nebo do zálohy s kompletní výstrojí, osobní výstrojí a výzbrojí. Ve Švýcarsku tedy není ozbrojen stát proti vlastním občanům, jak je to u všech ostatních států, ale naopak svobodní občané na obranu svých práv a svobod. A čtvrtý, velice důležitý bod – dosažení psychotronické gramotnosti v celé Evropské unii. Aby občané zvládli práci se siderickým informačním kyvadlem podle knihy Alexandra Svijaše. To je tady tahle (ukazuje knihu): Jak získávat informace z jemnohmotného světa. Aby se tak stali relativně vševědoucí, a to bude konec ruské infiltrace Západu, konec všech jejich politiků, novinářů, generálů a tak dále. To jsou čtyři klíčové body.

Měla by se Evropská unie rozšiřovat?

Jsme přesvědčeni, že dokud se EU netransformuje ve švýcarskou konfederaci svobodných občanů stojící na přímé demokracii a snadné a rychlé odvolatelnosti jakéhokoliv politika nebo úředníka, který ztratí důvěru, tak do té doby se nesmí dál rozšiřovat. Protože EU je skrytě totalitní monstrum, které jenom bere lidem svobodu. Takže to nechceme, aby se dále šířilo.

Jak hodnotíte v oblasti azylové migrační politiky migrační pakt, souhrn pravidel, která byla přijata?

Jak už jsem řekl, jsme ve třetí ruské světové válce, a Rusko v této světové válce bude bojovat především cizíma rukama. To znamená, satanské impérium zla – Rusko bude bojovat rukama satanských muslimů proti křesťanské Evropě. To znamená – nevěřme tady těm předvolebním tanečkům Evropské unie a evropských vlád, že se bude omezovat migrace. V žádném případě se nebude omezovat, protože bez této migrace nemůže v roce 2026 vypuknout v Evropě a v USA občanská válka. A o tu teďka jde.

Ta pravidla ale mění to nastavení. Rozumím tomu správně, že nedostatečně? Nebo jak je hodnotíte?

Já si myslím, že to je jenom komedie pro veřejnost. Že to nebude nikdy fungovat. Jak nám teďka tvrdí politici, jak to vyřeší všechny problémy. To jsou podle našeho přesvědčení jenom lži.