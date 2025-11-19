Chlapec, kterého při tréninku zasáhl blesk, se setkal se svými zachránci

3 minuty
Patnáctiletý Martin, kterého v létě zasáhl během fotbalového tréninku v Opavě blesk, se vrací do normálního života. Po dvou měsících rehabilitací začal chodit do školy. Co se stalo 1. srpna, si pamatuje jen matně. Blesk tehdy zasáhl osm chlapců i jednoho z trenérů. Elektrický výboj všechny paralyzoval. Martin se ze země ale nezvedl. Život mu zachránila masáž srdce. Do příjezdu záchranářů pomáhalo udržovat krevní oběh mladého fotbalisty několik lidí, s nimiž se před nedávnem přímo na hřišti setkal. Během příštího roku by se Martin chtěl mezi spoluhráče vrátit.