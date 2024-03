Český rodinný tábor v Birkenau vyvraždili nacisté před 80 lety. V plynové komoře a před ní zemřelo 3792 lidí

Ve dvou transportech do Birkenau přijelo zhruba pět tisíc lidí. Přestože se zpočátku zdálo, že je čeká o něco lepší osud než jiné osvětimské vězně, časem vyšlo najevo, že v jejich složkách jsou písmena SB, což byla zkratka pro „Sonderbehandlung“ čili „zvláštní zacházení“, nacistický eufemismus pro zavraždění – ovšem s odkladem po šesti měsících.

Že jim hrozí smrt, ovšem lidé v rodinném táboře tušili. Aby předešli vzpouře, oznámili jim nacisté, že budou převezeni do „pracovního tábora Heydebreck“. Večer 8. března skutečně přijela nákladní auta, do nichž vězni z BIIb nastoupili. Jenomže vozy jenom objely tábor Birkenau a zastavily u plynových komor.

Obyvatelé rodinného tábora dobře věděli, co se v nich děje – a Němci věděli, že to Češi vědí. Místo obvyklé „hry na sprchy“, kterou se nacisté snažili přimět přišedší židy z transportů, aby do plynových komor dobrovolně vešli, použili násilí a vězně – kteří prý zpívali Kde domov můj a Hatikvu – do komory brutálně vtlačili. Té noci zahynulo 3792 československých občanů ze zářijových transportů. Z nich asi šest desítek zabili esesmani při potyčce, ostatní se udusili.