Český dobrovolník raboval na Ukrajině, hrozí mu výjimečný trest

„Já jsem se řídil tím, co mi bylo řečeno. Velící důstojník mi řekl, že válečná kořist je válečná kořist. Nedělali jsme nic, co by nedělal někdo jiný. Zpětně uznávám, že to asi byla blbost,“ uvedl muž v rozhovoru pro Seznam Zprávy. Kriminalisté ho obvinili loni, nedávno navrhli podání obžaloby.

Za službu v cizí armádě hrozí muži maximálně pětileté vězení, za rabování ale může jít za mříže na osm až dvacet let. Soud mu může uložit také výjimečný trest od dvaceti do třiceti let. Od loňského roku sedí ve vazbě.