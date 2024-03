Česko potřebuje kodexy pro zákonodárce a soudce i lepší protikorupční dohled, radí Rada Evropy

Kodex by měl stanovit, jak nakládat s dary, pozvánkami, externími aktivitami nebo jaká omezení by měla platit po skončení pracovního poměru.

Sporní ministerští poradci

Problematické je z pohledu GRECO také fungování poradců ministrů. Skupina míní, že by měli podléhat požadavkům na zveřejňování informací o svém majetku, zájmech a činnostech. Prohlášení osob ve vrcholných výkonných funkcích by měla být snadno a včas zpřístupněna veřejnosti a měla by být ověřována nezávislým kontrolním mechanismem. Za zásadní považuje protikorupční skupina také posílení povinnosti oznamovat, přičemž dotčená osoba by pak byla vyloučena z rozhodování.

Pokud jde o policii, skupina GRECO doporučuje, aby české orgány přijaly opatření ke zvýšení zastoupení žen na všech úrovních, zejména na vedoucích pozicích. V průběhu kariéry policistů by se podle ní měly pravidelně provádět kontroly bezúhonnosti.

Zpráva také vyzývá k lepší regulaci sponzorských a jiných darů pro policii, aby se zvýšila transparentnost a zabránilo se střetu zájmů, a k doplnění etických norem o praktické pokyny a mechanismus důvěrného poradenství. Skupina GRECO se domnívá, že by měla být přijata odpovídající právní úprava omezení po skončení pracovního poměru. V neposlední řadě by měly být zveřejňovány stížnosti na policejní zaměstnance a opatření přijatá k jejich řešení.

Rada Evropy je mezinárodní organizace se sídlem ve Štrasburku. Sdružuje 47 evropských zemí, nemá souvislost s Evropskou unií ani s jejími institucemi.