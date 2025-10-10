Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze sériového znásilnění osmi žen, zejména studentek vysokých škol. Podle vyšetřovatelů jim přidával do pití drogu, po které ztrácely sebekontrolu. Následně je odvedl k sobě do bytu, kde je sexuálně zneužil, často surově. V případě prokázání viny mu hrozí pět až dvanáct let vězení. Policie požádala případné další oběti či svědky, aby se policistům ozvali.
Bývalý vojenský lékař a pedagog čelí obžalobě ze znásilnění osmi žen
Lékař podle policie páchal trestnou činnost v letech 2017 až 2024, a to za zákeřně zavrženíhodných okolností. K sexuálním útokům totiž zneužíval svého postavení a také odborných farmakologických znalostí. Oběti vyhledával na studentských akcích a setkáních.
Vedle znásilnění ho policisté stíhají i za nedovolené držení omamných látek. Obžalobu podalo Krajské státní zastupitelství v Hradci Králové.
Policisté v souvislosti se začínajícím akademickým rokem vyzvali studenty, aby nepodceňovali svou bezpečnost a obezřetně si hlídali nápoje.
Ženy ztrácely po užití drogy kontrolu
„Po navázání kontaktu pozval své oběti na drink. Do alkoholického nápoje přidal takzvanou znásilňovací (predátorskou) drogu, jejíž hořkost v něm zanikne. Po jejím požití poškozené ztrácely sebekontrolu, schopnost mu účinně klást odpor,“ popsala jednání lékaře za kriminální službu Vojenské policie Nikola Rimkevič Hájková.
Ženy podle ní následně trpěly částečnými výpadky paměti a chybu navíc hledaly u sebe s odůvodněním, že roli sehrál alkohol, který dobrovolně vypily. „Projevily nesmírnou odvahu a sebezapření, když byly po traumatizujícím násilném trestném činu ochotny mluvit před vyšetřovateli, načež jim byla neprodleně zprostředkována psychologická podpora neziskových organizací,“ sdělila Rimkevič Hájková.
Predátorskou drogou, která se šíří na českém trhu, je jedovatá chemikálie obsažená v průmyslových čistidlech. V kombinaci s alkoholem přetrvávají její účinky hodiny. Malá dávka vyvolává euforii, větší pak sedativní účinek. Velká dávka může způsobit i smrt. Predátor usiluje o to, aby jeho oběť přepadla únava a spánek nebo aby upadla do bezvědomí, ztratila zábrany, nekoordinovala pohyby.
Droga je nezjistitelná běžnými toxikologickými vyšetřeními. Kriminalisté proto na případu spolupracovali s výzkumným pracovištěm, které má k dispozici dostatečně citlivé přístroje. Znalecké zkoumání potvrdilo i přes delší časový odstup přítomnost látky v době znásilnění u šesti obětí, podle policie s velkou mírou pravděpodobnosti odpovídající jistotě.
Vojenská policie žádá případné další oběti a svědky, aby se obrátili na e-mail vp.kauzanasili@mo.gov.cz, případně na jakoukoliv policejní služebnu.