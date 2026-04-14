V Česku nadále kvete výhodný byznys s pololegálními nebo nelegálními zubními ordinacemi. Často v nich působí lékaři, kteří nemají povolení k samostatnému výkonu zubní praxe a používají jméno, které ve skutečnosti patří jinému lékaři, jenž má vše v pořádku. Ordinace zastřešují odborní zástupci – doktoři a členové stomatologické komory, kteří bývají v důchodovém věku. Na nelegálně ordinující zubaře upozorňovali Reportéři ČT už loni na podzim. Nyní ale zjistili, že situace je ještě horší. Natáčeli Jevhenija Vachničenko a Petr Vodseďálek.