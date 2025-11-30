„Bez pomoci bych se k autu nedostal.“ Zima komplikuje život lidem s postižením

Sníh a náledí představují pro lidi s postižením zásadní překážku. Lidé s omezenou schopností pohybu i nevidomí se kvůli špatně udržovaným chodníkům venku pohybují jen minimálně. Zimní podmínky jim ztěžují cestu do práce, k lékaři i k autu. Města přiznávají, že úklid všech komunikací včas nezvládají.
„Přední kolečko se zaboří do toho sněhu a už mě to nepustí. A ještě k tomu pod tím sněhem je led. Takže já se ani teď neotočím,“ popal Marián Timko, který je upoután na invalidní vozík. Bez pomoci by se přes napadaný sníh k autu nedostal. S podobnými potížemi se podle něj potýká často, a to nejen v Jihlavě. „Někdo si řekne: proč lezeš ven v takovém počasí? Ale člověk potřebuje do obchodu, k doktorovi,“ dodal.
Podle Služeb města Jihlavy se při zimní údržbě postupuje v určeném pořadí – přednost mají například hlavní silnice. „Je nám líto, že opravdu někteří tihle lidé s tím musí takhle bojovat. Ale není v naší moci, ať už se bavíme o technice, nebo o čase, abychom to uklidili dříve,“ vysvětluje mluvčí společnosti Martin Málek.
Jan Sejk na vyhrazených stáních v Pelhřimově větší problém nemá – tamní technické služby centra parkoviště uklízí hned, zároveň s klíčovými silnicemi. I přesto je pro něj zimní cestování komplikované. „Já mám třeba strach, když už je to větší nájezd, abych se nepřevrátil nebo nesjel z chodníku. Ale vždycky se našli lidi, kteří mi pomohli,“ vylíčil.
Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy nemají v zimě problém jen lidé na vozíku. „Velmi problematická je chůze pro lidi, kteří potřebují francouzské hole nebo mají jiné potíže s chůzí, protože na kluzkém povrchu jen těžko udržují stabilitu. U nevidomých vzniká problém při vrstvě sněhu nebo náledí, protože se slepeckou holí se nemohou orientovat podle tvaru dlažby, například u přechodů pro pěší,“ vysvětlil.
Údržba se podle Krásy zhoršuje
Úroveň zimní údržby je podle něj město od města různá. „Obecně se mi zdá, že v posledních letech se údržba pěších komunikací v zimě zhoršuje. Dnes je povinnost udržovat pěší komunikace na obcích a domnívám se, že se zpravidla uklízí hlavní rovné komunikace, kde je možné snadno použít techniku. Ostatní chodníky se neudržují,“ míní.
Krása proto apeluje na města a obce, aby na údržbu vyčlenily dostatek peněz: „Velkou roli zde mají i místní spolky lidí se zdravotním postižením, které mohou apelovat na místní orgány, aby v konkrétních místech zlepšily úklid,“ dodal.