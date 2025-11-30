„Bez pomoci bych se k autu nedostal.“ Zima komplikuje život lidem s postižením


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
2 minuty
Události: Sníh a náledí ztěžují handicapovaným pohyb venku
Zdroj: ČT24

Sníh a náledí představují pro lidi s postižením zásadní překážku. Lidé s omezenou schopností pohybu i nevidomí se kvůli špatně udržovaným chodníkům venku pohybují jen minimálně. Zimní podmínky jim ztěžují cestu do práce, k lékaři i k autu. Města přiznávají, že úklid všech komunikací včas nezvládají.

„Přední kolečko se zaboří do toho sněhu a už mě to nepustí. A ještě k tomu pod tím sněhem je led. Takže já se ani teď neotočím,“ popal Marián Timko, který je upoután na invalidní vozík. Bez pomoci by se přes napadaný sníh k autu nedostal. S podobnými potížemi se podle něj potýká často, a to nejen v Jihlavě. „Někdo si řekne: proč lezeš ven v takovém počasí? Ale člověk potřebuje do obchodu, k doktorovi,“ dodal.

Podle Služeb města Jihlavy se při zimní údržbě postupuje v určeném pořadí – přednost mají například hlavní silnice. „Je nám líto, že opravdu někteří tihle lidé s tím musí takhle bojovat. Ale není v naší moci, ať už se bavíme o technice, nebo o čase, abychom to uklidili dříve,“ vysvětluje mluvčí společnosti Martin Málek.

Města jsou stále plná překážek pro invalidní vozíky a kočárky
Ilustrační foto

Jan Sejk na vyhrazených stáních v Pelhřimově větší problém nemá – tamní technické služby centra parkoviště uklízí hned, zároveň s klíčovými silnicemi. I přesto je pro něj zimní cestování komplikované. „Já mám třeba strach, když už je to větší nájezd, abych se nepřevrátil nebo nesjel z chodníku. Ale vždycky se našli lidi, kteří mi pomohli,“ vylíčil.

Podle předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy nemají v zimě problém jen lidé na vozíku. „Velmi problematická je chůze pro lidi, kteří potřebují francouzské hole nebo mají jiné potíže s chůzí, protože na kluzkém povrchu jen těžko udržují stabilitu. U nevidomých vzniká problém při vrstvě sněhu nebo náledí, protože se slepeckou holí se nemohou orientovat podle tvaru dlažby, například u přechodů pro pěší,“ vysvětlil.

„Je to zločin.“ Nevidomí tepou úpravy Strossmayerova náměstí v Praze
Pohled na Strossmayerovo náměstí

Údržba se podle Krásy zhoršuje

Úroveň zimní údržby je podle něj město od města různá. „Obecně se mi zdá, že v posledních letech se údržba pěších komunikací v zimě zhoršuje. Dnes je povinnost udržovat pěší komunikace na obcích a domnívám se, že se zpravidla uklízí hlavní rovné komunikace, kde je možné snadno použít techniku. Ostatní chodníky se neudržují,“ míní.

Krása proto apeluje na města a obce, aby na údržbu vyčlenily dostatek peněz: „Velkou roli zde mají i místní spolky lidí se zdravotním postižením, které mohou apelovat na místní orgány, aby v konkrétních místech zlepšily úklid,“ dodal.

Mrznoucí déšť v noci způsobí ledovku, varuje ČHMÚ
Ledovka na ulici

Nájmy stále rostou a bytů je nedostatek

Nájmy dál zdražují, ve třetím čtvrtletí to podle společnosti Deloitte bylo zhruba o tři procenta. Průměrná cena za metr čtvereční se tak dostala na 336 korun. Za sedmdesátimetrový byt tak lidé zaplatí kolem 24 tisíc korun měsíčně. Velké rozdíly v cenách nájmů jsou napříč regiony. Co se příliš neliší, zvlášť ve velkých městech, je nedostatek bytů. Na ty se proto mění budovy továren, hotelů nebo kanceláří.
před 1 hhodinou

„Bez pomoci bych se k autu nedostal.“ Zima komplikuje život lidem s postižením

Sníh a náledí představují pro lidi s postižením zásadní překážku. Lidé s omezenou schopností pohybu i nevidomí se kvůli špatně udržovaným chodníkům venku pohybují jen minimálně. Zimní podmínky jim ztěžují cestu do práce, k lékaři i k autu. Města přiznávají, že úklid všech komunikací včas nezvládají.
před 1 hhodinou

Část lidí se bojí oddlužení. Resort spravedlnosti změny neplánuje

Možnost oddlužení využívá jen část předlužených lidí, přestože dluhové poradny každoročně pomáhají tisícům z nich. Podle průzkumu Charity je od tohoto řešení odrazují hlavně vysoké srážky ze mzdy a obavy, že jim nezbude dost na živobytí. Organizace proto volá po úpravě podmínek. Resort spravedlnosti však současné nastavení oddlužení považuje za dostatečné a změny neplánuje. V budoucnu by se ale podle náměstka ministryně spravedlnosti Viléma Anzenbachera (za KDU-ČSL) mohla změnit podoba takzvaného chráněného účtu, který slouží lidem v exekuci.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Rostoucí výroba českých zbrojovek ovlivňuje trh práce

Na trh práce dopadá růst tuzemských firem z obranného a bezpečnostního odvětví. Někteří lidé k dotčeným společnostem přecházejí z autoprůmyslu, na kterém česká ekonomika stojí. Podle zbrojařů, kteří mají momentálně zakázek dost, jde o pracovníky ve výrobě i lidi v managementu. Zástupci obou odvětví ale říkají, že zároveň roste i spolupráce mezi obory.
před 12 hhodinami

Pražský hrad pro návštěvníky otevřel vánočně vyzdobené sály

Vánočně vyzdobené reprezentační sály a salony, které jsou běžně nepřístupné, si v sobotu mohli prohlédnout návštěvníci Pražského hradu. Prostory, ve kterých prezident Petr Pavel mívá jednání nebo přijímá významné hosty, byly při letošním druhém dni otevřených dveří přístupné od 09:00 do 17:00. Vstup byl zdarma.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Svoboda by měl ve Správě železnic skončit v pondělí

Správní rada Správy železnic (SŽ) by měla odvolat Jiřího Svobodu z funkce generálního ředitele SŽ na mimořádném jednání v pondělí. Oznámil to ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Ke konci Svobody coby ředitele SŽ vyzvalo také předsednictvo hnutí STAN. To také pověřilo svého zástupce ve správní radě SŽ, aby na jejím nejbližším jednání podnikl kroky vedoucí k odvolání generálního ředitele.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, řekl Macinka

Motoristé budou trvat na nominaci svého čestného prezidenta Filipa Turka do vlády, je nejviditelnější osobností strany, řekl televizi Nova předseda Motoristů Petr Macinka. Prezident Petr Pavel má k Turkovi jakožto členu vlády výhrady, což zopakoval i ve středu na schůzce pravděpodobnému budoucímu premiérovi Andreji Babišovi (ANO).
před 19 hhodinami

Psala Hitlerovi a bojovala za práva žen. Výstava tlumočí odkaz Františky Plamínkové

Politička. Učitelka. Vedoucí postava ženského hnutí. Odbojářka a oběť nacismu. Všechna tato slova vystihují Františku Plamínkovou, od jejíhož narození uplynulo letos sto padesát let. Národní muzeum její odkaz připomíná výstavou, která ale víc než o minulosti má být dialogem o současnosti.
před 19 hhodinami
