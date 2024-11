Baxa vyzve vysílací radu, aby stáhla informaci o povinné registraci youtuberů

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) vyzve Radu pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV), aby stáhla informaci o povinné registraci youtuberů a influencerů, kteří na internetu a sociálních sítích publikují videa za účelem zisku. Na síti X politik v pátek napsal, že o tom, že RRTV chystá takové vyjádření, nevěděl on ani jeho resort. Mohl vzniknout dojem povinnosti pro všechny, dodal ministr.

„O tom, že RRTV chystá vyjádření k registraci tímto způsobem, jsem neměl ani já, ani ministerstvo kultury žádné informace. Nepovažuju to za užitečný postup. Momentálně se celou věcí intenzivně zabýváme a budeme brzo informovat o našem pohledu na věc,“ uvedl ministr kultury a dodal, že nemají s radou shodný názor.

Vysílací rada ve čtvrtek v tiskové zprávě oznámila, že tvůrci internetových videí, kteří je publikují za účelem zisku, se nyní u RRTV musí nově registrovat. Vyplývá to podle ní z evropské audiovizuální směrnice, která usiluje o ochranu dětí na internetu a stanovuje pravidla pro šíření obchodních sdělení kvůli ochraně spotřebitelů. V Česku by se to mohlo podle některých odborníků týkat tisíců a desetitisíců uživatelů.

„Cílem tohoto právního předpisu je nastavit minimální regulační rámec pro všechny typy audiovizuálních mediálních služeb, které v rámci Evropské unie soutěží o publikum z široké veřejnosti. Směrnice zejména nastavuje standardy ochrany dětských uživatelů před rizikovými obsahy, stanovuje pravidla závazná pro šíření obchodních sdělení, aby byla hájena práva spotřebitelů, a zakotvuje povinnosti směřující k ochraně práv jednotlivců i skupin osob,“ informovala ve čtvrtek RRTV.

Směrnice, která byla do českého právního řádu transponována prostřednictvím zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, se vztahuje i na youtubery, vlogery nebo influencery, kteří svá videa umisťují na sítě, jako jsou YouTube, Instagram, Facebook, TikTok a další. Evidence tvůrců má být bezplatná prostřednictvím formuláře.