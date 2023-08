Dvě hodiny denně, v noci vůbec. Čína hodlá nezletilým omezit přístup k internetu

Čínský úřad pro kyberprostor ve středu na svých stránkách zveřejnil návrh pokynů, které dramaticky snižují možnosti dětí využívat internet.

Podle nich nebudou moci nezletilí používat většinu internetových služeb na mobilních zařízeních od 22:00 do 6:00 a děti ve věku od 16 do 18 let budou moci internet používat maximálně dvě hodiny denně. Děti ve věku od 8 do 15 let by směly internet využívat pouze hodinu denně a děti mladší 8 let pouze 40 minut.

Poskytovatelé těchto služeb by měli pravidla, jakmile začnou platit, implementovat do svých aplikací – jak bude dodržování vymáháno ze strany rodičů, se v návrhu neřeší.