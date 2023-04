Vědci zlepšili magnetickou rezonanci. Snímek mozku je teď 64milionkrát ostřejší

Rozlišení magnetické rezonance zdokonalil tak, že výzkumníci získali nejostřejší snímky myšího mozku, jaké kdy vznikly. Jsou také dramaticky ostřejší než typické klinické snímky pořízené touto metodou; autoři rozdíl přirovnávají ke změně od pixelové osmibitové grafiky starých videoher k moderním hrám, jako je třeba Elden Ring nebo Last of Us .

Video of Brain images just got 64 million times sharper

„Můžeme se začít dívat na neurodegenerativní onemocnění úplně jiným způsobem,“ řekl doktor G. Allan Johnson, který výzkum vedl. Práce jeho týmu vyšla 17. dubna v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences a je vyvrcholením téměř čtyřiceti let výzkumu v Dukeově centru pro mikroskopii in vivo.

Posun ke kvalitě

Johnsonův tým vylepšil MRI rovnou několika způsoby. Tou hlavní je to, že použili nesmírně neuvěřitelně silný magnet. Zatímco většina klinických přístrojů využívá magnet o síle 1,5 až 3 Tesla, Johnsonův magnet měl sílu 9,4 Tesla. Silnější jsou i cívky v MRI a také počítač, který nasnímaná data vyhodnocuje - ten má výkon asi osmi stovek běžných stolních počítačů. A všechny pracují na plný výkon na jediném cíli - vytvoření jednoho snímku mozku.