Fanoušci se dočkali dlouho očekávané videohry Elden Ring

Už první ohlášení hry Elden Ring vyvolalo pozornost. Další ukázky přišly až po dvou letech a vysoká očekávání potvrdily. Tvůrci si už svými předchozími temnými fantasy příběhy získali u části herního publika kultovní status. „FromSoftware skutečně neměli na kontě špatný titul a víceméně interativně a postupně zlepšovali svůj recept, který budovali docela dlouho,“ dodává herní publicista Petr Strecker.

V Elden Ring hráč dostává kouzelného koně, rozsáhlejší otevřený svět a větší svobodu v jeho objevování. Stává se jedním z Poskvrněných – vyhnanců, kteří nenesou požehnání mocné zmizelé královny, mohou se ale postavit zkaženým polobohům.

Pozornost přitáhlo i zapojení Američana George R. R. Martina, autora zatím nedokončené ságy Píseň ledu a ohně, literární předlohy seriálu Hra o trůny. Pro vývojáře připravil základy světa a jeho mytologii. „Už je to pár let, co jsme se naposledy viděli, ale pravidelně se vraceli a ukazovali mi nové příšery, speciální efekty nebo další skvělé věci, které navrhli,“ popisoval spolupráci spisovatel.

Svět, který dává smysl

„Těch západních vlivů je ve hře pravděpodobně víc, ale na druhou stranu celý ten svět je postavený na soubojích s příšerami a na nich je zase vidět řada vlivů z Asie, často folklorních, mytických, často úplně originálních,“ upozorňuje Petr Strecker. „Je to jeden z mála otevřených světů z poslední doby, který dává smysl a není zahlcující. Je to hra, která je skutečně vyladěná a má v sobě punc japonské tvorby, která je pověstná smyslem pro detail a určitým způsobem vyprávění.“

Předchozí hry autorů – trilogie Dark Souls nebo příběh ninji Sekira – prosluly svou obtížností a náročností na hráčovu rychlost, trpělivost a soustředění. „Elden Ring je pořád těžká hra a v mnoha ohledech je těžší, než byly ty v minulosti. Na druhou stranu má hráč mnohem víc možností, jak se s tou obtížností vypořádat, a tím pádem by se dala považovat za přístupnější,“ domnívá se Strecker.

Pozitivní hodnocení potvrzují i recenze dalších kritiků. Na databázích se hra zařadila mezi ty vůbec nejlépe hodnocené.