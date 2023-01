Postapokalyptická videohra The Last of Us funguje i jako seriál. Dobrý příběh, shodují se kritici

Kritici povedenost seriálu spojují s tím, že se držel scénáře původní videohry, který podle nich byl už sám o sobě výborně napsaný. Kontinuitu zajistil Neil Druckmann, který stojí za herním i seriálovým příběhem The Last of Us.

Spojené státy zdecimované smrtící epidemií mohli hráči pomoci zachránit poprvé v roce 2013, příběh navázal o sedm let později ještě pokračováním. Také seriálové The Last of Us se soustředí na dvě klíčové postavy: pašeráka Joela a jeho chráněnku, teenagerku Ellie, která by mohla být klíčem k vytvoření léku proti zuřící nákaze.

video Podle videohry The Last of Us vznikl seriál

V rozhovoru pro The New Yorker vzpomínal, že nabídka na zfilmování The Last of Us přišla už v roce 2014, vedení ale prý zamýšlelo, že by hraná verze měla být větší a „víc sexy“ jako film Brada Pitta Světová válka Z. Podle Druckmanna spočívá ale síla příběhu v jeho komornosti, hloubce postav a hutné atmosféře. Odvolává se spíš na tvorbu bratří Coenů.

Scénář, který hráči předem znají

Videohra The Last of Us už svou strukturou fungovala jako televizní seriál. Seriálový scénář se předlohy drží věrně. Vedle Druckmanna je pod adaptací ještě podepsán showrunner minisérie Černobyl Craig Mazin.

Recenzent Washington Post přiznává: „Připadal jsem si jako nějaký starý divadelní herec, když jsem slyšel herce, jak říkají repliky, které jsem znal nazpaměť, a dělají to, co jsem sám hrál.“

Seriálové The Last of Us si ale podle kritiků získá i diváky, kteří původní hru vůbec neznají. „Toto dojemné drama odehrávající se ve Spojených státech zničených zombie je fenomenální směsicí hororu, emocí a hereckého obsazení, které nemůže být dokonalejší,“ píše třeba The Guardian.