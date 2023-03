Vojáci navigovali robotického psa jen pomocí mozkových signálů

Fungovalo to sice docela dobře, ale celý systém byl poněkud nepraktický, protože pro něj bylo nutné implantovat do lidské hlavy mikročip. Dalším možným řešením, které už je pro stejné využití ověřené, jsou senzory, jež lze nosit na kůži. Jenže ty v praxi špatně drží, je nutné se o ně dobře starat a snadno se poškodí. Pro vojáky v poli tak nejsou praktické.

Když se voják vybavený senzorem rozhlížel kolem sebe, brýle HoloLens přenášely signál do rozhraní. Mozek vysílal signál prostřednictvím týlního laloku a tyto signály pak šly přes senzor do mikropočítače velkého asi jako mobilní telefon. Ten pak signály převedl na pokyny o konkrétním bodu v terénu, kam se pak vydal robotický pes.

„Je to do značné míry představa toho, co by mohlo být v budoucnu možné,“ říká ve videu podplukovnice australské armády Kate Tollenaarová. „Jsme nadšení, že můžeme zkoumat, kam by se tato technologie mohla posunout, a spolupracovat na dalších možnostech jejího využití,“ dodala.