Tyrannosaurus mezi vločkami měřil 38 centimetrů

Čerstvý bílý sníh většinu lidí potěší. Ve skutečnosti to ale s bílou barvou není tak úplně pravda – když se totiž podíváme mikroskopem na sněhové vločky, zjistíme, že jsou spíš průsvitné, respektive bezbarvé, podobně jako bývá čistý led.

To, co sníh dělá bílým, je ve skutečnosti světlo, které se od vloček odráží. Vločka se totiž skládá z mnoha drobných povrchů, na kterých se láme, odráží a rozptyluje světlo, a to prakticky stejně pro všechny jeho vlnové délky. Výsledkem je tedy ona bílá barva, zejména na slunci až oslnivě jasná vlivem odrazu paprsků.

Ale někdy je sníh zbarvený víc do modra – to se stává hlavně, když je ve tlusté vrstvě. V tomto případě totiž vrstvy sněhu působí jako jakýsi filtr a absorbují více červeného než modrého světla. Ostatně stačí se někdy zaměřit na stopu v hlubokém sněhu a srovnat její barvu s okolní zasněženou krajinou. Sníh může být samozřejmě zbarven také různými příměsemi, například do růžova, když obsahuje kryofilní sladkovodní řasy, které mají červený pigment, což nastává zejména ve vysokých horách. Anebo do žluta až oranžova, když obsahuje prach a písek z pouští, v Evropě hlavně ze Sahary.

Není vločka jako vločka – až na výjimku

O sněhových vločkách se často říká, že díky rozmanitosti podmínek, za kterých vznikají, nejsou žádné dvě úplně stejné. Americký vědec Nancy Knight však v roce 1988 při bouři v americkém Wisconsinu objevil dvě stejné vločky, alespoň pod mikroskopem. Jenže pokud půjdeme do nitra vločky, až na subatomární úroveň, prakticky vždy zjistíme určité rozdíly – pouhým okem ale nemusí být patrné. To ale vlastně platí úplně o všech objektech ve vesmíru.