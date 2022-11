Česko má nového astronauta. ESA do týmu náhradníků vybrala pilota Aleše Svobodu

V rozhovoru pro Českou televizi popsal, jak náročný byl výběr. „Byl to můj impuls. Výběrové řízení mělo šest kol. Přihlásil jsem se někdy na jaře loňského roku. První kolo, do kterého se přihlásilo nějakých 22–23 tisíc lidí, tak zahrnovalo screening životopisů, motivačních dopisů, různých dotazníků. Po něm se počet kandidátů výrazně omezil asi na nějakých 1400.“ Druhé kolo probíhalo v Hamburku, bylo zaměřené na celodenní testování výkonnostních, psychomotorických funkcí, schopností člověka. Zkoumaly se věci jako audiovizuální paměť, prostorová orientace a celá řada dalších. Právě tam podle Svobody došlo k další poměrně velké redukci uchazečů.

„Třetí kolo bylo zaměřené na psychologickou stránku, ale tentokrát co se týče fungování v rámci týmu, řešení situací pod časovým stresem v rámci malé skupinky lidí. To probíhalo celý den, bylo to něco jako v civilní sféře takové assesment centrum. Tam zase došlo k poměrně velké redukci uchazečů,“ doplňuje Svoboda.

Čtvrtá fáze byly lékařské a zdravotní testy, které probíhaly celý týden, páté kolo tvořily pohovory před komisí seniorních manažerů ESA a expertů na lidské zdroje. „Šesté kolo pak byl finální pohovor s generálním ředitelem, se šéfem ESA a s několika dalšími lidmi, které probíhalo jako klasický pohovor,“ dodává pilot.

Generální ředitel ESA Josef Aschbacher vloni v pořadu Hyde Park civilizace uvedl, že pro něj při novém výběru bude velmi důležitým prvkem diverzita. „Určitě se budu snažit dosáhnout diverzity při výběru finálního týmu. Země, kultura, gender a další prvky diverzity, ano to je moje priorita,“ řekl.

ESA nakonec vybrala do hlavního týmu čtyři kariérní astronauty a jednoho kariérního paraastronauta. Tito lidé se stávají „astronauty na plný úvazek“ – jejich hlavní prací se teď stane příprava na let do kosmu.

Jsou to:

John McFall, Velká Británie: jediný paraastronout – ve věku devatenáci let přišel o pravou nohu. Je to špičkový sportovec a lékař se zaměřením na traumatologii

Sophie Adenotová, Francie: inženýrka, specialista na vrtulníkové létání. Mluví anglicky, francouzsky, rusky, španělsky a německy.

Pablo Álvarez Fernández, Španělsko: letecký inženýr, který pracoval pro komerční společnosti. Podílel se na příklad na nárhu zařízení pro misi ExoMars.

Rosemary Cooganová, Velká Británie: vědkyně zaměřená na fyziku, astrofyziku a astronomii. Její specializací je detekce gamma záření z černých děr.

Raphaël Liégeois, Belgie: expert na biomedicínu. Má doktorát z neurověd, kde se specializuje na matematické modelování mozkových funkcí.

Rezervistů je dvanáct, jeden z nich je také paraastronaut.

Jak se vybírá astronaut

Celkem se ESA letos přihlásilo 22 589 lidí, z toho 5419 –⁠ 24 procent –⁠ žen. Při posledním výběrovém řízení v roce 2008 se přihlásilo 8413 kandidátů, 15 procent z nich tvořily ženy. V současnosti má ESA jedinou astronautku –⁠ Italku Samanthu Cristoforettiovou.

Nejvyšší zájem v absolutních číslech měli o pracovní místo Francouzi, kterých se přihlásilo 7131. Z Česka se o práci ucházelo 165 mužů a 37 žen.