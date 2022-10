„Nejvíc se bojíme miliardářů,“ říká expertka na planetární ochranu

Nejde ale jen o čištění samotných sond – co nejméně baterií se musí nacházet i v samotném prostředí, kde se tyto stroje připravují. Nejtěžší přitom podle Cassiliové není vytvořit čisté prostředí, ale udržet ho takovým. Všechny místnosti musí být speciálně čištěné, všude jsou HEPA filtry, zaměstnanci se musí oblékat, jako by vcházeli do biologické laboratoře, a povrchy se čistí pomocí isopropylalkoholu . NASA také zkoumá, jestli si bakterie nevytvářejí proti těmto prostředkům odolnost.

Bakterie umístěné na povrchu takového útvaru sice zahynuly, ale svými mrtvými „těly“ vytvořily štít, který chránil mikroorganismy pod nimi.

Z množství, které přežilo, vědci odhadují, že pokud by vrstvička byla silnější než půl milimetru, tak by na vnějším povrchu stanice bakterie přežily asi 15 až 45 let; milimetrová kolonie by mohla přežít i ve vzdálenějším, a tedy méně pohostinném vesmíru po dobu osmi let.

Za takovou dobu mohou bakterie snadno nabrat spousty mutací a stát odolnějšími proti lékům nebo chemii anebo mohou více škodit materiálům. „Po dvou nebo více letech se nám může vrátit něco úplně jiného, než tam doletělo,“ varuje Cassillyová. Její tým proto v NASA bakterie vystavuje UV záření a radiaci a zkoumá, co se s nimi děje.

Soukromníci bez pravidel

Druhou hrozbou pro planetární ochranu jsou pak miliardáři. Výše popsané „kosmické zákony“ jsou totiž sice zcela jasné a jednoznačné, ale vztahují se jenom na státy, nikoliv na výzkumy soukromých společností. A právě ty v současné době přebírají otěže od státních agentur – jenže se všemi pravidly a standardy nemusí řídit.

Ať už jsou to Elon Musk nebo Jeff Bezos, oba mají rozsáhlé záměry spojené s cestami do kosmu, jeho výzkumem i osídlováním a využíváním. Pokud se rozhodnou zaběhlé zvyklosti porušit, není možné jim v tom zabránit.

Něco takového se totiž už stalo. Roku 2019 se soukromý experiment nadace Arch Mission (neboli Mise Archa) rozhodl dopravit na Měsíc živé organismy. Pokus se skládal z první „měsíční knihovny“ – archivu přibližně o velikosti DVD přehrávače, který obsahoval třicet milionů stránek informací, vzorky lidské DNA a také tisíce želvušek, mikroskopických, asi milimetr velkých bezobratlých tvorů schopných přežít opakované zahřátí na 150 stupňů Celsia, několik hodin v kapalném héliu s teplotou blízkou absolutní nule nebo tisíckrát silnější radioaktivitu než člověk.