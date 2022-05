Vědci popsali, která psí plemena se dožívají nejvyššího věku

Autoři tvrdí, že jejich práce nyní umožňuje sledovat očekávanou délku života psů v různém věku, podobně jako se to dělá u lidí. Může zlepšit předpovědi pro různá plemena ve Spojeném království a obecně i ve světě. Mohlo by to mít i další praktické přínosy, například pomoci psím útulkům přesněji odhadnout zbývající délku života psa při jeho navrácení do útulku.