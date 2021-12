Čína technologicky předstihne USA do deseti let. Ve dvou oborech už to dokázala, varuje zpráva

Dokument nazvaný „Velké technologické soupeření: Čína vs. USA“ vznikl na konci roku 2021. Vytvořila jej čtveřice akademiků z této přední vědecko-výzkumné instituce. Autoři se v analýze zaměřili na několik klíčových technologií, které podle nich budou hrát ve 21. století zásadní roli a jejichž vývoj bude určovat další podobu světa – a tedy také to, kdo v něm bude nejvlivnější. Následně pak srovnávali, jak si v těchto oblastech vedou USA a Čína.

Autoři zprávy zdůrazňují, že Čína své ambice promítá i do svého pětiletého plánu, v němž nastavuje klíčové parametry, jichž by země měla dosáhnout, a ukládá provinčním a místním vládám zodpovědnost za dosažení těchto výsledků.

„Všude tam, kde čínská vláda může chránit společnosti na domácím trhu, podporovat národní firmy prostřednictvím dotací a přístupu k vládním datům a umožnit vlastním korporacím stát se lídry na trhu, tak to dělá. Výsledkem je, že čínský technologický ekosystém se může do roku 2025 vyrovnat Silicon Valley – ať už z hlediska dynamiky, inovací nebo konkurenceschopnosti,“ stojí ve zprávě.

Tento zisk umožnil Číně pod centralizovaným vedením státu nakupovat a zakládat po celém světě nadnárodní společnosti, které začaly velmi rychle konkurovat většině západních technologií – zpočátku cenou, ale během několika let i kvalitou. Potkalo to celou řadu oborů, od fotovoltaických panelů přes mikročipy až po kvantové počítače.

Jeden z autorů zprávy, Eric Schmidt, bývalý ředitel Google, pokládá tento vývoj za varovný a nabádá Washington, aby na něj co nejrychleji reagoval. „Pokud se tyto trendy nezmění, budeme v roce 2030 soupeřit se zemí, která má větší ekonomiku, více výzkumu a technologií, investicí do vývoje, lepší výzkum, širší nasazení nových technologií a silnější výpočetní infrastrukturu,“ zdůraznil Schmidt.

Autoři harvardské zprávy upozorňují, že pro Spojené státy, které si zvykly na roli technologického tahouna pokroku, je to zcela nová situace. „Zakladatel Singapuru Lee Kuan Yew předpověděl, že se Čína stane největším hráčem v dějinách světa. My si musíme uvědomit, před jak velkou výzvou stojíme – to je základem pro vytvoření účinné a udržitelné politiky vůči Číně. Věříme, že by to mělo vést Spojené státy k tomu, aby reagovaly přiměřeně,“ uvedl v doprovodném příspěvku politolog Graham Allison, hlavní autor zprávy.