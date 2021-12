Projekt mobilní hráze MOSE měl Benátky zachránit. Teď hrozí, že je zničí

Pro Davideho Tognina, doktoranda na univerzitě v Padově, to byla ideální příležitost ke studiu: zjišťoval, jak se od využití systému MOSE mění usazování sedimentů v bažinách v benátské laguně. Sedimenty jsou pro ni životně důležité, protože vodním rostlinám poskytují nejen místo, kde zapouštějí kořeny, ale také potřebnou výživu –⁠ v sedimentech se totiž usazuje spousta živin. Během desetiletí až staletí, kdy se v laguně hromadí, pomáhají rostlinám udržovat krok se stoupající hladinou moře. Tognin a jeho kolegové chtěli zjistit, kolik životadárných usazenin se dostává do bažin při mírném přílivu a kolik při bouřlivém.

Ukázalo se, že při bouřích se v laguně usazuje až 70 procent všech sedimentů. Ale poté, co začala fungovat bariéra, klesla roční míra sedimentace na těchto třech lokalitách v průměru o čtvrtinu, uvádí Togninův výzkum, který vyšel v odborném časopise Nature Geoscience. Tento pokles je podle nich nečekaně vysoký vzhledem k tomu, že bariéry byly uzavřeny pouhých 70 hodin ročně.

Sedimenty drží město nad vodou

Tato čísla jsou pro celé Benátsko velmi důležitá: bažiny se totiž prakticky vůbec nezvětšují. Ročně se zvýší asi o tři milimetry. Hladina moře v laguně ale přitom stoupla o 2,5 milimetru ročně; tato rychlost se kvůli globálnímu oteplování pravděpodobně ještě zvýší. Pokud by přestaly sedimenty do laguny přitékat, znamenalo by to, že se začne pomalu „utápět“.