Vědci chtějí mRNA vakcíny vylepšit strategií chřipkového viru. Mohly by být účinnější

Aktuální studie prozkoumala jeden z největších problémů, jemuž moderní medicína čelí. Lékaři se snaží dopravit velké molekuly biologických léčiv co nejbezpečněji do buněk. Jenže organismus se tomu brání, využívá k tomu organely, kterým se říká endozomy. Tyto váčky jsou naplněné kyselinami a uvnitř buněk slouží jako přirozené bariéry, které brání velkým molekulám, jež by mohly představovat hrozbu, aby do buněk pronikly. Tím ale snižují účinnost léčby.

„Současné metody doručování mRNA nemají příliš účinné mechanismy úniku endozomům, takže množství mRNA, které se skutečně uvolní do buněk a zaúčinkuje, je velmi nízké. Většina z nich se po podání bohužel promrhá,“ uvedl hlavní autor studie Liangfang Zhang, který je profesorem nanoinženýrství na Jacobs School of Engineering na Kalifornské univerzitě v San Diegu.

Kdyby se mRNA lékům a vakcínám podařilo vyhnout endozomální obraně, šlo by podle Zhanga o přelom. „Pokud se vám podaří dostat do buněk více mRNA, znamená to, že můžete dostat mnohem nižší dávky mRNA vakcíny. A to by mohlo snížit vedlejší účinky při dosažení stejné účinnosti.“