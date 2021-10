Sibiř se propadá. Tající permafrost ničí vše, co na něm stojí, varují odborníci

Obyvatelé Sibiře začínají přehodnocovat termín „věčně“ zmrzlá půda. Stále větší část roku totiž zmrzlá není a takových oblastí rychle přibývá. A důsledky jsou dalekosáhlé – typickým příkladem je letiště v sibiřské Čurapči.

Je zavřené už od devadesátých let dvacátého století, právě tehdy se totiž začalo měnit k nepoznání. V současné době jeho dráha při pohledu shora vypadá jako bublinková fólie. Stalo se to postupným táním do té doby věčně zmrzlé půdy i v hloubce, země se sesedá, voda na ní vytváří jezírka. Permafrost přitom pokrývá pětašedesát procent rozlohy Ruska.