Jen tři hodiny týdně. Čína zkrátila dobu povolenou na videohry

Pravidla, která zveřejnil Národní úřad pro tisk a publikace, podle tiskové agentury Nová Čína uvádějí, že uživatelé mladší osmnácti let budou moci navíc v tyto dny hrát hry pouze v přesně vymezeném čase, a to od 20 do 21 hodin.

Společnosti, které on-line hry provozují nebudou moci poskytovat své služby nezletilým v jakékoli formě mimo tyto vyhrazené hodiny a současně budou muset zajistit systém, který bude ověřovat reálné identity hráčů - tedy aby se děti nepřipojovaly pod falešnými profily s vyšším věkem.

Čína hry kontroluje

Čína už podobná opatření zavedla v minulosti - omezovala celkovou dobu, po kterou mohli nezletilí přistupovat k on-line hrám, na tři hodiny o prázdninách nebo 1,5 hodiny o svátcích. Již dříve označil tento úřad on-line videohry za „drogy“.



Nová pravidla přišla v době, kdy se vláda pokouší kontrolovat čínské technologické giganty, jako jsou například společnosti Alibaba Group nebo Tencent Holdings.

Právě společnost Tencent patří ke světovým jedničkám ve videohrách a zejména v těch on-line - patří jí majoritní podíly v těch nejpopulárnějších, jako je například Fortnite nebo League of Legends.