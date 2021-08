Srdeční komplikace po očkování se zveličují, uvedli čeští kardiologové

Komplikace související s vakcinací jsou podle něj zveličeny. „Vakcíny mRNA nás překvapily svojí bezpečností. Uvážíme-li, kolik vedlejších reakcí mají lidé po jiných očkováních, například před cestováním do zahraničí, pak vychází srovnání s vakcínou na covid-19 jednoznačně příznivě. Vedlejší účinky samozřejmě existují, některé jsou dány samotným mechanismem vakcíny, která má imunitní odpověď navodit. Bohužel se však mnoho nemocí, které se vyskytují i v době necovidové, přisuzuje vlivu vakcíny,“ doplnil Linhart.

„Mýty kolem vakcinace se množí, odpůrci očkování jsou o své pravdě přesvědčeni natolik, že neakceptují ani základní vědecká data – a s dogmaty se bohužel argumentovat nedá. Řada lidí, i chronicky nemocných, tak raději čeká, co vakcína udělá s ostatními,“ uvedl předseda České kardiologické společnosti Aleš Linhart.

Tento zánět podle Linharta není vzácným onemocněním a vyskytuje se běžně i mimo pandemii – takže reálně je riziko vakcíny jako příčiny komplikací ještě menší. „Případy myokarditidy byly mimochodem popsány i při vakcinaci proti neštovicím, chřipce či papilomaviru,“ dodává lékař. Za zmínku podle něj stojí i data americké armády, která svým vojákům podala 2,8 milionu dávek mRNA vakcín. Myokarditida se objevila u 23 vojáků.

Nové cesty k léčbě srdce

Informace o očkování a covidu-19 budou kardiologové diskutovat na nadcházejícím kongresu, kde také poprvé představí nové léčebné postupy a léky, které pomohou i českým pacientům.

„Zdravotní pojišťovny začaly konečně po mnoha letech hradit nemocným některé z moderních léků na ředění krve, to by mohlo významně zlepšit jak jejich osud, tak komfort a schopnost léčbu dlouhodobě dodržovat. Objevily se i nové léky, které můžeme nasadit pacientům se srdečním selháním. Především takzvané glifloziny, léky původně určené pro léčbu cukrovky, které však mají schopnost významně zlepšit stav pacientů s poruchou funkce levé komory. Bohužel zatím ani v jednom případě pojišťovny lék nehradí, a tak je můžeme použít, jen pokud je nemocný ochoten si za ně platit ze své vlastní kapsy,“ shrnuje profesor Linhart.

Podle předsedy České asociace akutní kardiologie Petra Ošťádala se po pěti letech na kongresu představí nové postupy pro prevenci kardiovaskulárních onemocnění. „To považujeme za obzvlášť důležité pro nemocné po srdečním infarktu, kteří i přes moderní léčbu, zahrnující rychlé zprůchodnění ucpané věnčité tepny, zůstávají ve vysokém riziku další srdeční nebo cévní příhody. Do tří let po prodělaném infarktu zhruba deset procent nemocných zažije další infarkt, dvě procenta cévní mozkovou příhodu a pět procent pacientů zemře z kardiovaskulárních příčin. Je proto třeba udělat vše pro to, abychom další příhodě zabránili, a tomu se budou i nové doporučené postupy věnovat,“ říká kardiolog.

Cholesterol je problém pro srdce – i při covidu

K tomu, aby se infarkty neopakovaly, by měla mimo jiné přispět nová třída léků snižujících cholesterol. Většina infarktů myokardu je totiž podmíněna takzvanou aterosklerózou věnčitých tepen a ta je „poháněna“ právě cholesterolem přinášeným krevním proudem.

„Nejnovější vědecká poznání jasně ukazují, že ‚čím nižší, tím lepší'. Zatímco zdravá populace by měla mít hodnoty LDL (‚zlého') cholesterolu pod třemi milimoly na litr, ti, kteří už jednou prodělali infarkt, by si měli pohlídat hodnotu jedna celá čtyři milimolu na litr a méně a u toho, kdo jej měl dvakrát a více, by tato hladina neměla překročit jeden milimol na litr,“ vysvětluje profesor Michal Vrablík, předseda České asociace preventivní kardiologie.

„Nízkých hodnot můžeme dosahovat i dnes s pomocí ‚injekcí na cholesterol', které si pacient aplikuje jednou za dva až čtyři týdny sám. V blízké budoucnosti budeme mít možnost využít nové mechanismy účinku, které umožňují podat lék na snížení cholesterolu injekčně jednou za půl roku pro dosažení dobrých a zdravých hodnot.“