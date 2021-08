Genetické nůžky opravily buňky s cystickou fibrózou. Zatím jen laboratorně, vědci ale chtějí klinický výzkum

Léčba až doposud neexistovala v jiné formě než v ulevování od nejhorších symptomů – i to ale pomohlo natolik, že se výrazně zvýšil věk dožití s touto nemocí. Zatímco v 80. letech minulého století, když byl objeven gen, většina nemocných s touto chorobou umírala během dospívání, dnes se dožívají věku nad třicet let.

Vědci na ně potom použili techniku, které se odborně říká prime editing, popsali v časopise Life Science Alliance. Jde o obdobu už řadu let dobře známé technologie CRISPR, ale novější a s řadou výhod. Vznikla teprve roku 2019 a čeština pro ni proto ještě nemá vlastní výraz – ale ukazuje se, že je pro úpravy velké části buněk ještě bezpečnější a účinnější, než byl původní CRISPR. V tomto případě dokázali vědci pomocí prime editingu v těchto organoidech nahradit kus zmutované DNA způsobující cystickou fibrózu zdravým kusem DNA.

Výsledek byl podle autorů tak dobrý právě díky novému genetickému nástroji. CRISPR totiž často při opravě jednoho místa DNA poškodil jiné – u prime editingu to nehrozí: dokáže do staré DNA zabudovat nový kus, aniž by bylo způsobeno poškození v jejích jiných částech. „Díky tomu je tato technika velmi slibná pro použití u pacientů,“ uvedl hlavní autor publikace Maarten Geurts.