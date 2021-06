Vědci zřejmě objevili neznámý druh pravěkého člověka. Dračí muž by mohl být bližším příbuzným než neandertálci

Více než 140 tisíc let stará lebka by podle čínských vědců mohla změnit dosavadní pohled na lidskou evoluci. Velmi dobře zachovalá fosilie totiž podle nich patří dosud neznáménu druhu člověka, kterého pojmenovali homo longi neboli „dračí muž“. Podle studie publikované v časopise The Innovation by mohl být moderním lidem bližší než neandertálci.