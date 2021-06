Dvě stovky Čechů se chtějí stát evropskými astronauty. Hledá se i zájemce s postižením

Na pozici se mohli od konce března po prodloužení termínu až do minulého pátku hlásit občané všech členských států ESA. Výběrové řízení je šestikolové a nová sestava vesmírného sboru tak bude známá nejdříve na konci příštího roku. Agentura hledá čtyři až šest stálých astronautů a dalších 20 záložníků.

„Být astronautem je práce snů,“ uvedl generální ředitel agentury Josef Aschbacher, podle kterého proto musí uchazeči počítat s velkou konkurencí.

Čtyřiatřicetiletý František Mach pracuje na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity a chtěl by se stát příštím českým astronautem. Věří, že má ESA co nabídnout. „Doufám, že to bude kromě mé akademické kariéry i moje sportovní příprava –⁠ závodně se věnuji triatlonu,“ uvedl. „Tím pádem jsem snad připravený, abych uspěl při výběru,“ dodal.