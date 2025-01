Ničivé požáry v Los Angeles si vyžádaly nejméně jedenáct obětí

Do hašení požárů se podle Newsoma dosud zapojilo více než dvanáct tisíc hasičů, nasazeno bylo na 1150 hasičských vozů a šedesát hasicích letounů. Kalifornským hasičům pomáhají kolegové z celých Spojených států a federální orgány. Poslat své hasiče na pomoc svým severním sousedům se chystá také Mexiko, asistovat v boji s ničivým živlem chce také Kanada.

Ve zničených čtvrtích se policie rozhodla zavést zákaz vycházení – od šesti do večera do šesti do rána. Chce tak předejít rabování. „Pokud nejste hasič nebo jiný pracovník zasahující při katastrofách, nemáte žádný důvod být na těchto místech. A pokud vás v těchto oblastech uvidíme, budete zatčeni,“ prohlásil náčelník policie okresu Los Angeles Jim McDonnel. Na pořád bude dohlížet také kalifornská národní garda, upozornil server Sky News.

Situaci v Kalifornii řeší také prezident Joe Biden a viceprezidentka Kamala Harrisová – s guvernérem Kalifornie se spojili z oválné pracovny. Shodli se, že k uhašení požáru je ještě dlouhá cesta. „Postaráme se o to, aby Kalifornie měla všechny dostupné zdroje na boj s plameny a na pomoc přeživším,“ řekl prezident Biden.