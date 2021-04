Mohou se kombinovat dvě různé vakcíny proti covidu? Výsledky první studie budou v květnu

Francie a Německo minulý týden uvedly, že lidem mladším 60 let nabídnou vakcíny na principu mRNA vyvinuté společnostmi BioNTech/Pfizer a Moderna pro druhou dávku poté, co nedoporučily této skupině očkování vakcínou AstraZeneca.

Matthew Snape, docent pediatrie a vakcinologie na Oxfordské univerzitě, který je hlavním řešitelem této studie, řekl: „Tato i původní studie Com-Cov se zaměřuje na zkoumání, zda lze více dostupných vakcín proti covidu-19 používat flexibilněji, přičemž pro první a druhou dávku se používají různé vakcíny. Pokud prokážeme, že tyto smíšené režimy vyvolávají imunitní reakci, která je stejně dobrá jako standardní schémata, a bez výrazného zvýšení reakcí na vakcínu, umožní to potenciálně většímu počtu lidí rychleji dokončit očkování proti covidu-19.“

„Současně by to dodalo očkovacímu systému větší robustnost pro případ, že by dodávky některé z používaných vakcín v budoucnosti z nějakého důvodu vypadly,“ dodal.

Dobrovolníci, kteří se výzkumu zúčastní, by měli dostat všechny možné kombinace zmíněných očkovacích látek, vědci pak budou sledovat, jak se bude jejich imunita vyvíjet – a to jak v běžném životě, tak při analýze jejich protilátek vystavených viru v laboratorním prostředí. Pro každou jednotlivou kombinaci bude v programu 175 osob.

Výsledky druhé části studie budou k dispozici v červnu nebo červenci, přičemž první část (jen kombinace Pfizeru a AstraZenecy) by měla dodat výsledky už příští měsíc.

Podle britského vakcinologa bude zřejmě kombinování vakcín proti covidu v budoucnu běžné – nikoliv v rámci prvního očkování, ale v případech přeočkování: „Prakticky to tak asi bude muset být, protože jakmile dokončíte očkování dvěma dávkami Moderny, Pfizeru nebo AstraZenecy, v budoucnu bude dost obtížné zaručit, že dostanete znovu stejný typ vakcíny.“

Český pohled

Před kombinováním různých typů očkování při prvním očkování varuje český vakcinolog Roman Chlíbek. „Je to zcela netradiční řešení, které se doposud nepoužívalo a do budoucna ani snad používat nebude. Používáme očkování od různých výrobců pro různá přeočkování – například u klíšťové encefalitidy“, uvedl předseda České vakcinologické společnosti.

Současná situace ohledně očkování proti covidu-19 je podle něj jiná: „Kombinovaly by se různé typy vakcín na odlišném principu,“ vysvětlil Chlíbek.

Řešení, kdy by se kvůli obavám třeba z vakcíny AstraZeneca pro druhou dávku použila jiná očkovací látka na jiném principu, pokládá za neuvážené. „Věřím, že je lepší používat to, co máme vyzkoušené,“ dodal.