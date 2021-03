Covid je v Česku už rok. Za tu dobu ho lépe známe, umíme se mu bránit a máme i účinné zbraně

„S kolegy studujeme příznaky, kterými se koronavirus projevoval v čínské populaci. Mezi ty hlavní patří kašel, horečka a dušnost. Promýšlíme, jak podle příznaků a nálezu odlišit tuto infekci od běžných viróz. Občas se objeví informace, že část pacientů má jako hlavní příznak rýmu nebo bolest v krku. Doufáme, že to nebude pravda, v takovém případě by odlišení podle klinického stavu nebylo možné. Že tento virus bude solidní průšvih už nám začíná být jasné,“ řekl tehdy praktický lékař Tomáš Jílek z Humpolce.

Většina vědců počítala s tím, že očkování proti covidu-19 vznikne, ale téměř žádný nevěřil, že by se tak mohlo stát ještě během loňského roku. Na jaře 2020 například hlavní americký epidemiolog Anthony Fauci uvedl, že věří, že očkování přijde nejdříve do 18 měsíců. Jeho britský protějšek Chris Whitty byl ještě skeptičtější,⁠ podle něj měly být vývoj a otestování vakcíny během jednoho roku zcela nepravděpodobné.

Okamžitě poté, co čínští vědci poprvé sekvenovali genom nového koronaviru, se v březnu začalo pracovat na vakcínách. Vývoj nových očkovacích látek byl až doposud časově velmi náročnou záležitostí, zejména fáze testování trvala kvůli administrativě s tím spojené nejméně několik let.

„Nikdy jsme neurychlili vývoj očkování na rok až 18 měsíců,“ varoval před přehnaným optimismem také Pete Hotez, expert na exotické nemoci z Houstonu. „Neznamená to, že je to nemožné, ale byl by to opravdu hrdinský čin.“

Skeptický byl také Roman Prymula. V polovině dubna uvedl pro Českou televizi: „Pokud se najde vakcína, proočkuje se celý svět a koronavirus zmizí. V tom jsem ale skeptický. Vývoj vakcíny není tak rychlý, jak se čekalo. Bohužel tu máme zkušenosti například s virem HIV, kde se vakcína hledá už třicet let a zatím se nenašla.“

Ve skutečnosti už tehdy byly první vakcíny prakticky hotové a čekalo se jen na testy jejich účinnosti. Například společnost Moderna vytvořila svou vakcínu na principu mRNA už během ledna. Trvalo jí to jen dva dny, začala na ní totiž pracovat okamžitě poté, co čínští vědci poprvé sekvenovali virus. Už 10. ledna 2020 začala na očkování pracovat i německá firma BioNTech, která později spojila síly s firmou Pfizer.

V březnu 2020 sice vypadalo očkování proti covidu jako nedostižný sen, ve skutečnosti už ale některé společnosti měly v tu dobu dokončené plány testování a vyjednávaly s úřady o tom, jak co nejlépe zkrátit dobu potřebnou pro nutná potvrzení a další byrokracii.

Vývoj očkovacích látek byl tak rychlý i díky vládním podporám. Americká operace WarpSpeed zahájená v polovině května 2020 dala společnosti Moderna 1,5 miliardy dolarů, společnosti AstraZeneca 1,2 miliardy, Novavaxu 1,6 miliardy a korporaci Johnson & Johnson miliardu dolarů. Německá vláda zase podpořila spolupráci Pfizeru a BioNTechu částkou 350 milionů eur, dalších sto milionů přidala Evropská unie.

Vlastní vakcínu se pokusila vyvinout i Česká republika, do jejího vzniku investovala 4,3 milionu korun. Na začátku prosince 2020 oznámilo ministerstvo zdravotnictví, že první fáze výzkumu je dokončena: „Během pěti měsíců se vědcům pod vedením českého vakcinologa a emeritního ředitele pro výrobu a výzkum společnosti Sevac Marka Petráše podařilo nejen vybrat vhodný virový kmen, ale i navrhnout, vyrobit a otestovat prototyp emergentní vakcíny proti covidu-19. Výsledkem první ze tří etap je ověření postupu přípravy virového antigenu a bezpečné a účinné testování na laboratorních hlodavcích.“

V současné době, pouhý rok od případu prvního prokázaného pacienta s covidem v Česku, jsou pro tuzemské občany k dispozici rovnou tři vakcíny: Moderna, Pfizer/ BioNTech a „oxfordská“ AstraZeneca. Všechny jsou dvoudávkové.

K 27. únoru 2020 dostalo očkování oběma dávkami 239 094 Čechů a Češek, alespoň jednou dávkou pak 410 774 lidí.

Nemoc, proti které není lék?

Když se nový koronavirus objevil v Číně, první znepokojivé zprávy z tamních nemocnic říkaly, že proti viru neexistuje žádná přímá léčba. Žádný přípravek tehdy proti nemoci přímo nefungoval, lékařům nezbývalo nic jiného než léčit jen symptomaticky, tedy snažit se maximimálně podporovat organismus v tom, aby se s chorobou vypořádal sám.

Zpočátku čínští vědci nasazovali proti covidu antivirotika lopinavir a ritonavir, která se používají při léčbě AIDS, ta ale neprokázala žádnou účinnost. Vývoj nových léků je velmi drahá, složitá a dlouhodobá záležitost, proto se testovala zejména jiná antivirotika.