Brno zažívá invazi robotů. Technické muzeum připravilo výstavní projekt ROBOT 2020

Technické muzeum Brno se 8. prosince po koronavirové pauze znovu otevřelo pro veřejnost. Pro návštěvníky připravilo speciální výstavu ROBOT 2020, která je inspirována stým výročím prvního vydání dramatu Karla Čapka R. U. R. Výstava ukazuje robotiku a její význam v průmyslu, vědě a technice s přesahem do literatury, filmu, výtvarného umění a kultury obecně. Ve stejné expozici se sejde několik desítek robotů pro různé účely. Na jednom místě tak návštěvník může vidět kupříkladu Terminátora, Golema, R.U.R. a šachového turka. Výstava, která pro své návštěvníky přichystala i interaktivní exponáty, by měla být přístupná do 31. května 2021.