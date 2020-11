Kontrolované užívání psilocybinu, látky z lysohlávek, pomáhá proti depresím

Nyní důkazy z nové studie, publikované 4. listopadu, naznačují, že psilocybin může být účinný také u mnohem širší populace pacientů trpících depresí, než se dříve předpokládalo. „Rozsah účinku, který jsme viděli, byl asi čtyřikrát větší, než jaký ukázaly klinické studie u tradičních antidepresiv na trhu,“ uvedl Alan Davis, odborný asistent psychiatrie a behaviorálních věd na Lékařské fakultě Univerzity Johnse Hopkinse.

„Protože většina jiné léčby deprese trvá týdny nebo měsíce a může mít nežádoucí účinky, mohl by tento výzkum znamenat zvrat ve hře,“ řekl vědec. Výzkum už sice prošel recenzním řízením, ale vzhledem k malému počtu testovaných ještě bude zapotřebí, aby se uskutečnil klasický dvojitě zaslepený experiment s kontrolní skupinou, jíž je podáváno placebo.

Začátek většího výzkumu

Výsledky se totiž týkají pouze čtyřtýdenního sledování 24 účastníků studie, kteří pod přísnou kontrolou výzkumníků podstoupili dvě pětihodinová sezení spojená s užíváním psilocybinu. Všichni zkoumaní lidé měli dlouhodobou zdokumentovanou anamnézu deprese, z nichž většina měla přetrvávající symptomy po dobu přibližně dvou let před zařazením do studie. Průměrný věk účastníků byl 39 let. Účastníci museli před zahájením studie s pomocí svého osobního lékaře vyřadit užívání veškerých antidepresiv, aby se mohli experimentu zúčastnit.