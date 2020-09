Roušky a omezené stýkání mohou předejít statisícům úmrtí, tvrdí americký institut

Do konce letošního roku lze v celosvětovém měřítku zabránit 770 tisiců úmrtí na covid-19. To ale jen v případě, že se budou dodržovat prověřená ochranná opatření, jako je nošení roušek a udržování sociálního odstupu. V globální projekci vývoje pandemie koronaviru to uvedl Institut pro měření a vyhodnocování zdraví (IMHE) při Washingtonské univerzitě v americkém Seattlu.