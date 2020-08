Oči nakreslené na kravském zadku odpuzují predátory, odhalil čtyřletý výzkum

Výzkum naznačuje, že dobytek chráněný levnými obrázky, jako jsou nákresy očí, je mnohem méně často cílem velkých afrických šelem. Mohlo by to pomoci v tom, aby lvi a levharti nezabíjeli domorodcům zvířata - a ti by pak neměli důvod ohrožené predátory sami lovit.