Na služebnu StB přinesl řízky pro týrané vězně. Brněnský kněz „Afričan” vodil lidi přes hranice

To už bylo ale Brno součástí Protektorátu Čechy a Morava a dvacetiletý Burian se zapletl s nacisty. Přestože vysoké školy uzavřeli, seminář fungoval dál až do prosince 1942. Burianova sestra Ludmila ale nemohla pokračovat ve studiu na lékařské fakultě a začala pracovat v Zemské nemocnici u svaté Anny jako ošetřovatelka. Měla tam ale velké neshody s primářem Bedřichem Pilným, nacistou, který asistoval také u poprav ve věznici v Kounicových kolejích.

Bohuslav Burian se narodil 16. října 1919 v Brně do rodiny obchodníka a řezníka. Už od dětství ale podle svých blízkých inklinoval k víře. Možná k tomu přispělo i to, že bydlel na Mendlově náměstí hned vedle kláštera. „Již od dětství jsem cítil volání Boží, chtěl jsem pracovat pro Boží věc mezi lidmi a dávat jim životní štěstí,“ vzpomínal v dospělosti. A to se mu také splnilo. V srpnu 1938 se stal novicem v augustiniánském klášteře a o rok později vstoupil do kněžského semináře. Chtěl se stát misionářem v Africe, a proto mu blízcí začali přezdívat Afričan.

„Boží požehnání v roce 1944 přeje váš Bohuslav, starý zločinec, kriminálník a lotr,“ napsal Burian svým rodičům v prosinci 1943 z koncentračního tábora v Osvětimi. Na konci války se mu podařilo utéct z pochodu smrti a právě před 75 lety se vrátil do rodného Brna. Tehdy ale ještě netušil, že za pět let uteče za hranice a bude pomáhat dalším kněžím na útěku před komunismem.

Podle historika Františka Koloucha začal primář Pilný na Ludmilu dotírat a dělal jí milostné návrhy. Když ho odmítla, začal ji v práci šikanovat. Její bratr začal bezpráví oplácet. Doktorovi bušil na okno, a dokonce mu prý do bytu hodil mrtvou kočku a pohádal se s ním na ulici. Pilný si to ale nenechal líbit a zařídil Burianovo zadržení v lednu 1943. Brněnskému gestapu se tato záminka hodila, protože chtělo stejně augustiniány v Brně zlikvidovat, a postupně zatklo i další kněží.

Seminaristu pak drželi v internačním táboře Pod kaštany nedaleko Kounicových kolejí. Protože byl ale z kláštera zvyklý na přísný řád, brzo si na zdejší podmínky zvyknul. „Mohu říci, že jsem zde mnoho získal za těch pět měsíců, víc než za rok v klášteře. (…) A myslím, že síla zde načerpaná bude vydatně pomáhat k tomu, abych byl dobrým knězem, který se dovede zapřít a obětovat,“ napsal v dopise sestře v červnu 1943. O dva měsíce později ho nacisté poslali do koncentračního tábora v Osvětimi.

I v koncentráku snil o Africe. Z pochodu smrti utekl a zachránil se

„Jak víte, do Auschwitzu jsem přijel 5. srpna. Smutno mi bylo, když jsem ráno kolem páté hodiny projížděl v ohromném autobuse Brnem a loučil se s ním posledním pohledem na Petrov,“ napsal v dopise rodičům v prosinci 1943. V koncentráku se stal jen číslem, na předloktí mu vytetovali 135 397. Nevzdal se ale svých snů.

„Mám též plán o cestě do Španělska v malé aerovce, nebo na motocyklu, do Itálie, Palestiny. A co Afrika? Bylo by to krásné pracovat pět let mezi černochy,“ napsal sestře. Zároveň ale opakovaně prosil o jídlo, kterého bylo v táboře nedostatek. A také o teplé oblečení.

V lednu 1944 poslali Buriana do pobočného tábora Golleschau, kde pracoval v kamenolomu. I tady stále hrozila smrt v plynové komoře, táborový lékař prováděl pravidelné selekce a slabé vězně posílal do plynu. Při jedné z takových selekcí nechal velitel tábora postavit Burianovu skupinu do řady a rozhodl, že každý desátý bude zastřelen. A to se i stalo. Burian podle svých vzpomínek stál na devátém místě a zachránil se.

Do konce války prošel ještě několika tábory – v Ellrichu pracoval v podzemní továrně na rakety a v dubnu 1945 ho před postupující frontou společně s ostatními vězni transportovali do Sachsenhausenu. Odtud ho také vyhnali na pochod smrti. Po pěti dnech cesty se Burianovi a dalším vězňům podařilo od skupiny oddělit a utéct do lesa. Nacisté po nich sice stříleli, ale neúspěšně. Několik dnů se pak skrývali, až je objevili vojáci rudé armády. A Burian se vrátil do Brna.

Za přečtení dopisu od arcibiskupa strávil půl roku ve vězení

V prvních týdnech a měsících odpočíval a také léčil tuberkulózu, která se u něj v koncentračním táboře projevila. Od podzimu 1945 se ale vrátil ke studiu teologie. Také se stal členem Spolku politických vězňů a při veřejných akcích popisoval podmínky nacistického věznění.