Potravinově soběstačná je asi čtvrtina světa. Střední Evropa je na tom velmi dobře

Globalizace světa vnesla revoluci do zemědělské výroby i do spotřeby potravin – projevilo se to zejména v několika posledních desetiletích. Díky tomu se potraviny dají pěstovat účelněji a jsou dostupnější. Ale současně to vedlo ke vzniku situace, kdy je většina lidstva alespoň částečně závislá na potravinách dovážených ze zahraničí. Podle expertů to může vést během globálních krizí, jako je současná pandemie COVID-19 k narušení zásobování a nedostatku jídla.

Podle Pekky Kinnunena z Aaltovy univerzity v Helsinkách existují velké rozdíly mezi různými geografickými oblastmi. „Například v Evropě a Severní Americe se dají sehnat plodiny z mírných pásem, jako je třeba pšenice, většinou do vzdálenosti 500 kilometrů. Celosvětový průměr je přitom kolem 3800 kilometrů,“ uvádí profesor.