Nadváha se týká téměř poloviny Čechů. Podle Vojtěcha je potřeba řešit i narůstající obezitu u dětí

Od roku 1975 se podle WHO (Světové zdravotnické organizace) výskyt obezity ve světě téměř ztrojnásobil. V roce 2016 trpěly nadváhou téměř dvě miliardy lidí starších 18 let, z toho více než 650 milionů bylo obézních. Nadváha se tak týkala 39 procent dospělých, obezita 13 procent.

Nadváha a obezita v roce 2018 na světě postihovala čtyřicet milionů dětí mladších pěti let. S nadměrnou hmotností se v roce 2016 potýkalo více než 340 milionů dětí a dospívající ve věku od pěti do 19 let.

Zatímco nějaká z forem nadváhy postihuje ve světě téměř dvě miliardy lidí, více než 460 milionů dospělých trpělo v roce 2014 podváhou.

Podle odhadů WHO se v roce 2016 podváha týkala zhruba 155 milionů dětí mladších pěti let. Téměř polovina úmrtí dětí do pěti let souvisí právě s podvýživou. Tento problém je nejrozšířejnější v zemích s nízkými či středními příjmy, ve kterých současně stoupá výskyt dětské nadváhy a obezity.

Některé země se tak potýkají s obezitou i podvýživou zároveň. Oba tyto problémy přitom mnohdy koexistují v jedné komunitě či domácnosti. Potraviny s vysokým obsahem tuku, cukru či soli a bez dostatečného množství živin jsou totiž častokrát levnější než zdravější alternativa.