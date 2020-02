Po maratonu mělo 70 procent běžců poškozené srdce, ukázala studie IKEMu

„Pokud běží rovnoměrně a má pravidelnou tepovou frekvenci, má menší riziko, že dojde ke zvýšení troponinu,“ vysvětlil. Rovnoměrnost tempa se u většiny závodníků ve druhé polovině závodu zhoršuje, často nejen zpomalují, ale také přecházejí do chůze. „Asi deset procent běžců mělo zpomalení tempa až o 40 procent,“ dodal. Jen pomalé tempo nevadí, rizikem je jeho kolísání.

Poškození srdce při maratonu podle lékařů z IKEMu signalizují bílkoviny buněk zvané troponiny. Podle autora studie Marka Protuše z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče IKEMu měli téměř všichni běžci tyto hodnoty po doběhnutí maratonu mimo normální rozmezí a o den později se u většiny vrátily do běžných hodnot.

Velká část do projektu zapojených lékařů jsou sami běžci včetně přednosty Kardiocentra IKEMu Jana Pirka. Podle něj tak rozhodně není cílem od běhu odrazovat. „Každý běžec by se měl postavit na startovní čáru jakéhokoliv závodu jenom tehdy, pokud předtím neprodělal žádné akutní onemocnění. A že maraton není pro každého a nikdo by se neměl snažit ho dokončit za každou cenu,“ dodal.

Popularita organizovaných běhů se každoročně zvyšuje. Květnový maraton v Praze běží přes 10 tisíc lidí, další tisíce najednou se vydávají na velké městské půlmaratony. Podle loňského průzkumu běhají asi dvě pětiny Čechů, polovina aspoň jednou týdně.