Američtí vědci geneticky upravili bakterie, aby ochránili včely před morem

Jejich metoda je tak jednoduchá, že by to neměl být problém: úprava bakterií i jejich kultivace je nenáročná a laciná, přenos na včely by neměl být o nic složitější. Podle dosavadních testů to vypadá, že modifikované bakterie nemají potenciál šířit se ze včel jinam.

„Tato úprava má přímý dopad na zdraví včel,“ uvedla Nancy Moranová, která výzkum vedla. „Je to poprvé, kdy někdo vylepšil zdraví včel pomocí genetického inženýrství,“ dodal Sean Leonard, doktorand, který na projektu pracoval.

Bakterie byla schopná v testech výrazně zvýšit pravděpodobnost přežití včel – asi o 36 procent.

Není to nebezpečné?

Výzkum fungoval za výjimečných bezpečnostních opatření v laboratoři s přísnými protokoly. Pravděpodobnost, že by upravené bakterie unikly ven, je tedy podle Moranové minimální.