Aligátoří tělo pohřbili vědci v mořské hlubině. Zkoumali, jak rychle zmizí

Aligátoři jsou sice spojení se sladkovodním prostředím, ale občas se při shánění potravy vydávají na moře. Není to časté, ale stává se to, někdy také při povodních nebo hurikánech, které je z jejich přirozeného ekosystému vyženou. A když při tom zemřou, jejich těla klesají ke dnu.

Výzkumníci z organizace LUMCON (Louisiana Universities Marine Consortium) již dříve zjišťovali, jak to vypadá, když se na mořském dně rozkládají těla kytovců nebo velké kmeny stromů. Ale až doposud se nevědělo, co se stane, když se dolů dostane tělo obřího plaza.

Když se přírodovědci na místo po 51 dnech vrátili, našli už jen kostru. Maso i veškerá další měkká tkáň byly odstraněné s chirurgickou přesností. Až na jediného stejnonožce taky z okolí zmizeli znovu i všichni tvorové, kteří se aligátory živili. S kostrou se prakticky nic nestalo, jen její hlava byla utržená.

Když se podařilo místo prozkoumat lépe, všimli si vědci, že na místě je ještě další život: z hnědé šmouhy na dně se vyklubala kostižerka. To je jméno mnohoštětinatého červa, který se živí těly mrtvých organismů, přičemž tento konkrétní druh byl pro vědu zcela neznámý. Podařilo se tedy objevit úplně nový druh zvířete.

Tento objev je zajímavý nejen tím, že je to poprvé, co vědci viděli, že by kostižerky konzumovaly aligátory, ale současně je to úplně poprvé, co byly pozorovány v Mexickém zálivu.

Třetí mršina

Spouštění dvou mršin aligátorů přineslo velmi podobné výsledky. Ale co se stalo se třetím tělem, to vědce zaskočilo. Výzkumníci se k němu vrátili už po osmi dnech a – nenašli vůbec nic. Zmizelo nejen maso, ale celé tělo, zbyl po něm jen otisk na dně. Vědce výsledek zaskočil.

Pomocí miniponorky pátrali v okolí a našli stopy po tom, že něco aligátora odtáhlo pryč. Po devíti metrech stopy úplně zmizely. „Ať to bylo, co to bylo, muselo to být obrovské,“ uvedli vědci. „Aligátor vážil asi 80 kilogramů a tvar i délka jeho těla manipulaci znesnadňovaly.“ Podle autorů studie je pravděpodobné, že mršinu uchvátil a pak naráz spolkl obří predátor. V podezření jsou především dva druhy žraloků: až pětimetrový žralok šedý, nebo téměř sedmimetrový žralok grónský.