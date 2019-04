Naděje pro vymírající delfíny žije. Kambodža se snaží zachránit ikonické orcely

Ani později se ale orcelám nevedlo lépe. Jejich stavy snížil lov ryb do velkých sítí, do nichž se tito delfíni zamotali a zemřeli v nich. Teprve po roce 2000 se začala situace řešit, to už ale byly orcely v Mekongu na vyhynutí. Podle sčítání z roku 2015 jich zbývalo dokonce už jen osmdesát.