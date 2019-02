Neandrtálci uměli lovit i bojovat na dálku. Vědci prostudovali jejich oštěpy

Vedle zbraní a nástrojů to dokládají i další objevy. Loni vědci oznámili nález nejstarších jeskynních maleb v Evropě. Podle vápence, který výtvory pokryl, vypočítali jejich stáří nejméně na 65 tisíc let. Vznikly tedy v době, kdy člověk neandrtálský neměl na kontinentu konkurenci.

Síla, kterou se zbraň zabodne do terče, by skolila i koně, jeden z hlavních zdrojů potravy neandrtálců ve střední Evropě. Podle dřívějších teorií přitom tento vývojový příbuzný dnešního člověka bojoval jen zblízka, a riskoval tak mnohem víc než přímí předci člověka, kteří v Africe vynalezli oštěpy a později zřejmě i luky a šípy.

Během zhruba 400 tisíc let neandrtálci ovládli většinu Evropy a došli až do střední Asie. Pak ale na jejích území přišel dnešní člověk – a po tisících let soužití nakonec zůstal jen on. V konkrétních příčinách se vědci rozcházejí: ve hře jsou změny klimatu, nové nemoci nebo výbuch supervulkánu, ale i vzájemné páření a vítězství silnějších genů.