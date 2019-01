Před 45 lety vznikly hry na hrdiny. Světu daly Dračí doupě, Kingdom Come i Hru o trůny

Dračí doupě existuje dodnes, vzniklo několik jeho verzí, sbírek povídek a hrály ho zřejmě statisíce Čechů, kteří si o něm povídají na větších i menších diskusních fórech.

Hry na hrdiny dnes

V současné době se hry na hrdiny staly jedním z velkých popkulturních fenoménů. Samotnou hru Dungeons and Dragons už dávno koupil hračkářský gigant Hasbro. Dnes už se prodává její pátá edice a podle vyjádření firmy ji nikdy nehrálo více lidí – v USA to je kolem deseti milionů.

Hry na hrdiny se úspěšně přenesly i do počítačových her; z principů Dungeons and Dragons vychází celý žánr her RPG, do kterého patří nejúspěšnější současné hry jako Kingdom Come, Zaklínač nebo série Mass Effect. Běžně se objevují v populárních seriálech, jako je Teorie velkého třesku nebo Stranger Things. Velkým fenoménem je tento žánr také mezi youtubery, americkými i českými, věnují se mu stovky lidí po celém světě, kteří ukazují, jak vypadají právě jejich hry: