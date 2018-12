Recenze: Conan z Cimmerie se vrací v komiksových dobrodružstvích vášně, krve a fatalismu

Poprvé se objevil v roce 1932 v prosincovém čísle pulpového magazínu Weird Tales, konkrétně v povídce Meč s fénixem. Její autor, Texasan Robert E. Howard, nakonec až do své předčasné smrti v roce 1936 napsal jednadvacet conanovských příběhů (česky vyšly ve třech svazcích v nakladatelství Aurora v letech 2007–2009). Po jeho smrti se dotyčné postavy chopila řada následovníků, pronikla do filmu, komiksu i videoher.

V posledních letech zájem o nové conanovské příběhy relativně opadl, což je logické. Howardův odkaz byl rozmělněn, často došlo k zásadním posunům. Neznamená to však, že by opadl zájem o Conana jako takového. Trendem nyní je spíše snaha nově zprostředkovat původní příběhy a jejich étos. A právě o to se snaží i francouzské komiksové nakladatelství Glénat. To si práci s ikonou meče a magie vyzkoušelo na komiksové verzi Moorcockova Elrika z Melniboné.

Byla ohlášena adaptace dvanácti Howardových příběhů (s největší pravděpodobností však toto číslo nebude konečné); každou dostane na starost jiný tvůrčí tým. Na rozdíl od amerických komiksů, kde se o conanovská práva přetahují společnosti Dark Horse a Marvel, Francouzi odmítají sjednocující vizuální podobu hrdiny a jednotlivé příběhy jsou osobitými a jedinečnými poctami legendární postavě. A podobně jako se francouzští tvůrci snažili vystihnout Conanovu podstatu, respektoval český překlad Richarda Podaného kongeniální práci letos zesnulého Jana Kantůrka, jehož místy doslovně cituje.

Úvodní svazek, nazvaný jednoduše Conan z Cimmerie – svazek 1, obsahuje příběhy Černý kolos (poprvé publikováno ve Weird Tales 6/1933), Královna černého pobřeží (5/1934) a Za Černou řekou (5–6/1935). Každý z příběhů přitom vyzdvihuje jinou rovinu conanovského mýtu.

