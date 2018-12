Kosti nalezené v Olomouci zřejmě patřily Přemyslovcům, ukázal výzkum

Přemyslovský hrob

Přemyslovci klášter založili v 11. století, kosti archeologové vyzvedli letos v létě, tedy téměř po tisíci letech. „Po základních analýzách ten soubor odpovídá tomu, co je na nápisech, tím se zvyšuje pravděpodobnost, že jsou to oni,“ říká Frolík. Je tedy velmi pravděpodobné, že se jedná opravdu o knížata Otu I. a Otu III., jejich manželky a další příbuzné. Ale ve hře je stále také varianta, že by ve schránce mohly být i kosti olomouckých duchovních.

Klíčová teď bude analýza DNA. Vědci totiž chtějí vzorky porovnat s ostatky Přemyslovců, které archeologové v minulosti našli na Pražském hradě. „Úplně nejlepší na DNA je kost skalní na lebce, protože do té nejméně pronikají nějaké další nežádoucí sloučeniny, ale to znamená lebku destruovat, takže to dělat nebudeme. Další dobrá varianta jsou zuby,“ uvedl Frolík.

Z kostí budou vědci zjišťovat nejen jejich původ, ale také to, co tito lidé jedli. Strava bohatá na maso totiž může opět poukázat na příslušníky významného rodu.