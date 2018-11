Kdo je v dospívání klidný a pořádný, může žít déle, naznačuje nová studie

Povahové vlastnosti v dospívání mohou mít vliv na to, kolika let se člověk dožije. Naznačuje to nová studie, kterou zveřejnil časopis Journal of Epidemiology & Community Health. Podle jejích výsledků mají lidé, kteří byli během svého dospívání pořádkumilovní, klidní nebo psychicky vyspělí, větší šanci na dlouhý život než jejich impulzivní a nevyzrálí vrstevníci.