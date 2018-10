Co bude dál s posádkou na ISS? Rusko odkládá starty raket s lidmi i zásobami

Hned poté, co nehoda ve čtvrtek zmařila cestu lodě Sojuz , oznámily ruské úřady pozastavení letů do vesmíru. Nová posádka by na ISS měla vyrazit až na jaře 2019.

Rusko pravděpodobně pozdrží i vyslání nepilotované nákladní lodi k Mezinárodní vesmírné stanici, prohlásil vysoký představitel agentury Roskosmos Sergej Krikaljov. Zásobovací mise byla plánována na 31. října. Nákladní loď Progress, která dopravuje posádce na ISS jídlo a další zásoby, však používá stejnou nosnou raketu Sojuz, jaká se dostala do problémů při čtvrtečním incidentu, napsala agentura Reuters.

Krikalev, jehož vyjádření vysílala ruská státní televize, potvrdil, že starty raket Sojuz jsou pozastaveny, dokud nebude znám přesný důvod čtvrteční nehody. První výsledky vyšetřování by měly být zveřejněny 20. října, dodal Roskosmos.

Co bude s lidmi?

Kvůli odložení letů zůstává u Mezinárodní vesmírné stanice jen jeden návratový modul, a to ten, který před několika týdny zažil problémy se „záhadnou dírou“ v trupu. Návrat posádky, kterou tvoří v současné době tři lidé, s ním sice je možný, ale musel by se uskutečnit do tří měsíců. Loď má totiž palivo, které je korozivní, a proto vydrží jen po tuto dobu.

Rusové jsou v současnosti jako jediní schopní dostat lidskou posádku na ISS. V budoucnu to sice mají umět soukromé kosmické lodě Dragon společnosti SpaceX, ale ty nebudou připravené ještě nejméně rok.

Za nezdar mohla nosná raketa

Start lodě Sojuz MS-10 se dvěma novými členy posádky Mezinárodní vesmírné stanice se ve čtvrtek nezdařil kvůli technickým problémům nosné rakety Sojuz-FG. Záchranný systém úspěšně navedl loď na nouzové přistání v Kazachstánu. Posádka – ruský kosmonaut Alexej Ovčinin a americký astronaut Nick Hague – vyvázla podle Rogozina z nehody bez újmy a cítí se dobře.

Самолёт Ту-134 с российским космонавтом Алексеем Овчининым и американским астронавтом Ником Хейгом приземлился на аэродроме Чкаловский. Российский космонавт и американский астронавт чувствуют себя нормально.#СоюзМС10 pic.twitter.com/nMf2V5vSKN — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 12, 2018

Šéf agentury Roskosmos dnes zveřejnil na Twitteru fotografie, jak sedí vedle obou kosmonautů.

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 12, 2018

Rogozin přitom uvedl, že Ovčinin a Hague se již z Kazachstánu vrátili do Hvězdného městečka u Moskvy, které je hlavním ruským výcvikovým střediskem pro kosmonauty.