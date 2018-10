„Bůh je ztělesněním zcela dětinských pověr,“ napsal Einstein. Tento dopis se teď draží za dvacet milionů

Za více než milion dolarů (asi 22,4 milionu korun) by se mohl v prosinci vydražit dopis, který v roce 1954 napsal Albert Einstein židovskému filozofovi Ericu Gutkindovi. Proslulý teoretický fyzik v něm nazývá boha „produktem lidské slabosti“ a náboženství „ztělesněním zcela dětinských pověr“. Text se poprvé objevil na veřejnosti při dražbě v roce 2008, nyní půjde do aukce v pobočce aukční síně Christie's v New Yorku.