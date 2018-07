Nošení kravaty může být rizikové, varuje studie. Snižuje průtok krve do mozku

Kravaty jsou s lidstvem už přibližně 350 let. Jsou mezi oblečením výjimečné v tom, že nemají žádnou praktickou roli – plní pouze funkce estetické a také společenské. Slovo kravata zřejmě pochází ze slova „la Croate“ neboli Chorvat – v polovině 17. století to byli totiž právě chorvatští vojáci, kteří tuto módu přinesli do Francie, původně ve formě barevných šátků.

Už roku 2003 upozornila americká práce na malém vzorku mužů (jen 40 lidí), že nošení kravaty může znamenat negativní dopad na nitrooční tlak. V práci newyorkských lékařů se nyní rozhodli pokračovat vědci z Německa. Pod vedením Robina Lüddeckeho skenovali mozky patnácti zcela zdravých mužů předtím a potom, co na sobě měli kravatu. Poté stejný test provedli se skupinou mužů bez kravaty.