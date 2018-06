Ptáků v Česku rychle ubývá: Nejvíc v zemědělské krajině, ukázal nový výzkum

Od roku 1982 početnost ptactva v ČR setrvale klesá. Množství populací běžných druhů ptáků se za posledních 25 let snížilo o 5,4 % , u lesních druhů byl pokles o 14,9 % a u ptactva zemědělské krajiny se jedná o úbytek vyčíslitelný na 33,5 % .

Znečištěné ovzduší, úbytek zeleně či zhoršená voda. To jsou indikátory, podle kterých se určuje stav životního prostředí. Méně známým, ale neméně důležitým je indikátor běžných druhů ptáků.

To vše vyplývá z dlouhodobého monitoringu, díky kterému jsou pracovníci České společnosti ornitologické schopni v reálném čase stanovit, jakým směrem je potřeba vyvinout ochranářské úsilí.

„Ptáci slouží jako bioindikátory. Pro každý druh získáváme údaje o jeho početnosti v jednotlivých letech a z těch pak sestavujeme jednotlivé indikátory. Když má takový indikátor setrvale klesající tendenci, znamená to, že ptáků v zemědělské krajině ubývá, a předpokládáme, že podobně ubývá i všech ostatních přírodních složek, které by se samy monitorovaly mnohem složitěji,“ vysvětluje ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Česká příroda v ohrožení

Podobně velký úbytek ukázaly jiné práce také u jiných druhů zvířat na území Střední Evropy. Nedávno velká německá studie ukázala, jak extrémní je úbytek hmyzu v našem prostoru. Výzkum, který byl zveřejněný v odborném časopise Plos One, vychází z práce desítek amatérských entomologů, kteří studují vývoj hmyzu už od roku 1989.

Na 63 místech celého Německa sebrali do speciálních sítí asi 1500 vzorků létajícího hmyzu. Vědci pak porovnávali data v průběhu času – hned první analýza přinesla velmi smutná čísla. Když měřili hmotnost takto nachytaného hmyzu, ukázalo se, že během 27 let poklesla o 76 procent, nejhůře to vypadalo v létě. Právě v době, kdy hmyzu mělo být nejvíce, byly jeho počty nižší až o 82 procent.

Oblasti intenzivního zemědělství totiž neposkytují téměř žádná vhodná zázemí pro jakákoliv živá zvířata. Místo života se tu hmyz setkává jen s chemickými pesticidy.

Jak víme, že data jsou věrohodná?

Zhruba stovka dobrovolníků sbírá údaje o početnosti ptáků na jednotlivých sčítacích bodech. Tato data sbírají vždy v daný termín, v ranních hodinách, tedy v době největší hlasové aktivity většiny druhů ptáků a pouze za dobrého počasí. Termín sčítání, čas a podmínky se nesmí v následujících letech lišit. Veškerá data se pak vyhodnocují za pomoci pokročilých modelovacích metod.